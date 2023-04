De sterren voor Parijs-Roubaix: Lotte Kopecky krijgt rugnummer 1 naast zich

***

Elisa Longo Borghini rijdt zaterdag rond met rugnummer 1, maar wentelt zich graag in de rol van underdog na een covidbesmetting die haar weghield van het Italiaanse blok met de Strade Bianche en de Trofeo Binda.

Haar voorgangers op de piste in Roubaix - Lizzie Deignan (2021) en Elisa Longo Borghini (2022) - zijn eveneens ex-winnaressen van de Ronde van Vlaanderen.

**

De derde Nederlandse troefkaart is Floortje Mackaij . Bij afwezigheid van Annemiek van Vleuten kan ze bij Movistar alle aandacht opeisen.

Wereldkampioene in het veld en kanshebber in Roubaix: Lucinda Brand deelt die status. Doet ze beter dan haar 3e plaats vorig jaar?

Ook dit jaar is haar aanloop niet vlekkeloos na een operatie in februari. Als 8-voudig wereldkampioene veldrijden zal Vos ook op haar 35e haar stempel op het koersverloop drukken.

Vorig jaar bleef Marianne Vos achter in het hotel nadat ze enkele uren voor de start positief getest had op corona.

*

Het is atypisch voor dit voorjaar: pas bij het lijstje met 1 ster spotten we een tweede pion van SD Worx. Lorena Wiebes wil bewijzen dat ze meer is dan de sprintkoningin van dit peloton.

Pfeiffer Georgi onderstreepte in Brugge-De Panne dat ze een klassieker kan winnen, Grace Brown wil een matig klassiek voorjaar uitwissen, Elise Chabbey aast op meer dan haar 4e plaats in 2022 en Elisa Balsamo is het sprintwapen dat Trek-Segafredo nog achter de hand houdt.