Van Aert is het wakkerst: Van der Poel en Pogacar laten zich al vroeg uit peloton waaien

"Je moet aandachtig koersen en vooraan zitten", is José De Cauwer streng voor de eerste groep gelosten. Nochtans het waren mannen die dat zouden moeten weten want naast Van der Poel zaten ook Biniam Girmay, Caleb Ewan, Valentin Madouas, Peter Sagan, ... bij de groep.

Hun achterstand liep op naar bijna driekwart minuut. En dus moest Alpecin-Deceuninck vol aan de bak met Silvan Dillier en Soren Kragh Andersen. "Daar moet je nu al een streep doortrekken", oordeelt José De Cauwer.

Ze raakten wel opnieuw bij de eerste groep, maar "dit is een kras op de carrosserie", weet Renaat Schotte.

Een gewaarschuwd man is er twee waard, zou je dan denken. En toch, wat later was het de beurt aan Tadej Pogacar. Ook hij zat plots in de verdrukking. Maar hij maakte zich niet druk en lachte nog eens naar de camera.

Van de "grote drie" lijkt Wout van Aert alleszins het best wakker deze voormiddag.