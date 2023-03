Wielerclub Wattage: "Jumbo-Visma managet zieke renners beter dan Soudal-Quick Step"

Kan Soudal-Quick Step nog een rol van betekenis spelen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?

The Wolfpack was jarenlang de grote nachtmerrie van de concurrentie, maar is dit jaar gedegradeerd tot een meelopertje in de Vlaamse klassiekers.

"Er is in de winter niet geïnvesteerd in de kern voor de Vlaamse klassiekers", legt Tom Boonen een eerste pijnpunt bloot in Wielerclub Wattage.

"Er zijn geen nieuwe renners bijgekomen, waardoor de renners voor de Vlaamse koersen zeker zijn van hun plekje en niet uitgedaagd worden."

"Als je een renner zou binnenhalen die beter is dan de huidige, dan zal het meteen weer beginnen te bollen."