Wielerclub Wattage is er zeker van: "Christophe Laporte kreeg voorstel van ander team om onrust te creëren"

Met zeges in Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen is Christophe Laporte een grote slokop aan het worden in de klassiekers. Maar de Fransman is einde contract bij Jumbo-Visma. "Hij zal zeker al een aanbod van een ander team gekregen hebben, al is het maar om Jumbo-Visma zenuwachtig te maken", klinkt het in Wielerclub Wattage.