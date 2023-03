Wordt dit het masterplan van Jumbo-Visma voor de Ronde? Een coup plegen in Tour de France-stijl

Een koninklijke driestrijd tussen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Dat is het scenario dat iedereen verwacht in Vlaanderens Mooiste.

Maar bij Jumbo-Visma smeden ze sowieso andere (snode) plannen.

"In de Ronde van Vlaanderen zullen we de sterkte van onze ploeg moeten gebruiken om Pogacar en Van der Poel te verslaan", klinkt Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann stellig.

"Daarom is het belangrijk dat we zondag over een sterke Tiesj (Benoot), Christophe (Laporte) en Dylan (van Baarle) beschikken."

In een man-tegen-mansituatie bestaat de kans dat Van Aert zal kraken, zoals in de E3 Harelbeke bijna het geval was op de Oude Kwaremont.

Maar dat kan de geel-zwarte brigade voorkomen door nog voor de sleutelhellingen een collectieve coup te plegen. Een kunstje dat ze vorig jaar al opvoerden in Parijs-Nice en in de Tour.