Waarom de "geste" van Van Aert zo belangrijk is: "Dit is de reden waarom Wout zo'n sterke ploeg heeft"

Het cadeautje van Wout van Aert voor Christophe Laporte is "talk of the town" na Gent-Wevelgem.

Onder meer Tom Boonen en Eddy Merckx zouden naar eigen zeggen zelf nooit een zege in een klassieker weggegeven hebben aan een ploegmakker.

Maar het veelbesproken gebaar van Van Aert is nét de reden waarom Jumbo-Visma zo sterk en dominant voor de dag kan komen in de klassiekers. En waarom Van Aert straks kan toeslaan in de Ronde en Roubaix.

"Enkele jaren geleden stond Wout er in de klassiekers te vroeg alleen voor in de finale. Toen hadden we nog geen Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Dylan van Baarle in onze ploeg", legt ploegleider Grischa Niermann uit.

"Als Wout een kopman was geweest die alles voor zichzelf wou en voor elke koers zou zeggen dat hij zelf wil winnen, dan hadden we zulke goede renners zoals Tiesj, Christophe en Dylan nooit naar onze ploeg kunnen halen. Want ook zij hebben nog hun eigen ambities."