Uw gids voor Dwars door Vlaanderen: unieke kans door afwezigheid van Grote Drie

Dwars door Vlaanderen is het laatste aperitiefhapje voor Vlaanderens Mooiste van zondag. Zonder Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar ruiken heel wat andere kopmannen hun kans. Lees er alles over in onze gids.

Zo was het vorig jaar:

Een spetterende koers, waarin Tadej Pogacar al op 70 km van de streep was uitgeteld. De Sloveen zat te slecht gepositioneerd toen een elitegroepje met Van der Poel, Pidcock, Benoot, Campenaerts en Küng wegknalde op Berg Ten Houte. In een zinderend slot schoot Campenaerts twee vlijmscherpe pijlen af, de rest moest tot het gaatje gaan om in leven te blijven.

Benoot was nog niet uitgeperst en plaatste kort voor de vod de sleutelversnelling. Enkel Van der Poel kon die aanval beantwoorden, Benoot had geen schijn van kans in de sprint.

Het parcours:

Minder hellingen en meer kasseien. Dat is de conclusie als we het parcours naast dat van vorig jaar leggen. Wielerstad Roeselare blijft behouden als startplek en wuift de renners uit rond de klok van 12. In Waregem weten we 4,5 uur later wie de opvolger wordt van Mathieu van der Poel.

De parcoursbouwer gebruikte zijn snoeischaar in het begin van de hellingenzone. Maar het meeste knip- en plakwerk deed hij in de finale. De slothelling Holstraat laten de renners dit jaar links liggen. In de plaats daarvan krijgen ze een extra lading kasseistroken.



De klim naar Nokere is de laatste helling op 9,2 km van de finish. De laatste hindernis zijn de kasseien van de Herlegemstraat op 6,3 km van de streep.

Live bij Sporza:

u kunt de koers van start tot finish volgen op deze pagina

de uitzending op Eén en onze livestream gaan van start om 13.55 uur

