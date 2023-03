Roberto Martinez looft Ronaldo na weer 2 goals tegen Luxemburg: "Hij is uniek"

Roberto Martínez maakte meteen duidelijk dat er nog een hoofdrol is voor de 38-jarige aanvaller van Al-Nassr in Saudi-Arabië. Op het WK zette Fernando Santos hem op de bank, maar van Martinez kreeg hij 2 keer een basisplaats.



"Cristiano heeft een ongelooflijke internationale ervaring", zei de vorige coach van België gisteren na de match.



"Hij is uniek, wereldwijd zelfs, met 198 caps. Zijn ervaring is erg belangrijk in de kleedkamer."