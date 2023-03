Cristiano Ronaldo steelt de show met record en 2 goals in debuutmatch Roberto Martinez

Een charmeoffensief? Roberto Martinez zong het Portugese volkslied gretig mee en gunde ook Cristiano Ronaldo meteen zijn pleziertje.

Met zijn 197e interland is hij nu alleen recordhouder in het internationale voetbal.

Ronaldo onttroonde vanavond Bader Al-Mutawa: de teller van de aanvaller uit Koeweit staat op 196 caps, maar ook hij is nog niet uitverteld en kan zijn cijfermateriaal nog opsmukken.

Ronaldo had evenwel zin om zijn jubileum op te luisteren met een doelpunt. Hij stak gretig zijn hand in de lucht toen een afgeweken schot van Joao Cancelo na 9 minuten in doel hobbelde, maar Ronaldo ving ondanks zijn vederlichte deviatie bot.

Portugal was gelanceerd en Ronaldo miste een tweetal kansen, maar daarna zakte de pudding snel in elkaar.

1-0 halfweg: Portugal - met een driemansdefensie als Martinez' belangrijkste tactische aanpassing - kon de dubbele gordel van Liechtenstein veel te weinig ontwrichten.

Een mager beestje dus, maar Bernardo Silva gaf meteen na de pauze het goeie voorbeeld en uiteraard was Ronaldo de meest bedrijvige leerling van de klas.

Portugal was plots wél een pletwals en Ronaldo plaatste zichzelf helemaal in de schijnwerpers met een penalty en een snoeiharde vrijschop in de bovenhoek.

Jose Alvalade brulde mee, Martinez bleef stoïcijns bij de verzoening tussen Ronaldo en de Portugese aanhang.

Voor de ex-bondscoach van de Rode Duivels was het een geslaagd debuut, al ontbrak er een laagje glans bij de ruime cijfers.