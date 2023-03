Martinez viert weer: Union-doelman Moris kan Portugese afstraffing niet verhinderen

Ronaldo speelt graag tegen Luxemburg. Hij scoorde tegen het kleine land al het vaakst in interlands (9 keer in 10 matchen). En ook nu deed hij de Luxemburgers pijn. Na 10 minuten al opende hij de score door een bal van dichtbij binnen te tikken. Nog voor de rust klopte hij Moris een tweede keer en zo staat zijn teller nu op 11 goals tegen Luxemburg.

Tussen die twee Ronaldo-momenten door hadden ook Felix en Bernardo Silva de weg naar de goal weten te vinden. Allebei met het hoofd. En zo trokken de Portugezen met een riante 0-4 de pauze in. Net als tegen Liechtenstein zou dit niet echt een waardemeter worden.

Na de pauze was het vuur er even uit, maar Martinez had nog wat frisse jongens op de bank zitten. Gonçalo Ramos, de vervanger van Ronaldo, kon niet scoren. Invallers Otavio en Leão dan weer wel. Eerst was het de beurt aan die eerste: 0-5.

Vijf minuten voor tijd ging de bal op de stip. De ideale kans voor Leão om ook zijn rekening te openen, maar Moris kon de elfmeter van de AC Milan-aanvaller pareren. Een mooi moment voor hem.

Alleen, mooie liedjes duren niet lang en enkele minuten later kon Leão hem toch verschalken. 0-6 was de einduitslag. Martinez zijn ploeg scoorde 10 keer in 2 wedstrijden en pakt zes op zes.