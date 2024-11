Thibaut Courtois onthult (verrassende) beste voetbalvriend en beroemdste telefooncontact: "Hij hielp me veel in België"

di 26 november 2024 06:06

Liverpool haalt zoete herinneringen naar boven. Thibaut Courtois treft straks opnieuw de ploeg die van hem een legende in een Champions League-finale maakte. In een interview met Real Madrid blikte de doelman alvast even vooruit. En gaf hij ook antwoord op een handvol luchtigere vragen. Zo onthulde Courtois onder meer zijn vaste ritueel en beste voetbalvriend.

28 mei 2022 zal voor eeuwig een speciale datum blijven in de carrière van Thibaut Courtois.

De doelman speelde een mirakelmatch tegen Liverpool en bezorgde de Koninklijke zo de allermooiste trofee in het clubvoetbal. Woensdagavonf staan Courtois en co weer tegenover de Reds.



En dus leek het de media-afdeling van Real een leuk idee om met onze landgenoot vooruit te blikken op die ontmoeting. Vraag één: wat weet Courtois over de autoritaire leider in de Premier League? "Ze hebben een nieuwe coach", opent het sluitstuk. "Na veel jaren Jürgen Klopp is het nu Arne Slot. Liverpool speelt heel dynamisch en offensief onder hem. Met veel druk en gevaarlijke counters door snelle jongens voorin. We zullen die gevaren proberen neutraliseren. Spelen op Anfield is ook altijd een pluspunt voor hen. En natuurlijk zullen ze wraak willen nemen voor die verloren finale in Parijs en de kwartfinale van het seizoen erna."

Ik hoop verbonden te blijven aan Real Madrid. Als coach in de jeugdopleiding of als ambassadeur. Thibaut Courtois

Wereldschokkend is die analyse van Courtois niet. Dan waren zijn antwoorden op de luchtigere vragen erna misschien zelfs boeiender. Want heeft de nummer 1 van Real eigenlijk een bepaald ritueel?



"Voor een wedstrijd en na een doelpunt trap ik altijd met mijn schoen tegen de rechterpaal, vervolgens tegen de linker en dan tik ik met mijn vuisten de lat aan. Het is een manier om mijn brein te activeren en te focussen." Nog eentje: wat ziet Courtois zichzelf over 10 jaar doen? "Spijtig genoeg ben ik dan met pensioen als keeper", lacht hij. "Ik hoop verbonden te blijven aan Real Madrid. Als coach in de jeugdopleiding of als ambassadeur. Dat zijn zaken die ik met veel plezier zou doen."

Vervolgens wil de interviewer wel eens weten wie het meest beroemde telefooncontact van Courtois is. De ex-Duivel haalt vijf straffe sportnamen boven - van tennislegendes, over een NBA-ster en F1-rijders. "Rafael Nadal, Novak Djokovic, Joel Embiid, Lando Norris en Carlos Sainz."

Als slotvraag wordt Courtois gevraagd wie nu eigenlijk zijn beste voetbalvriend is. Romelu Lukaku misschien? Of een Real-collega waarmee hij lief en leed deelde? "Iemand die me veel hielp als 16-jarige in België", verrast Courtois. "De Hongaar Daniel Tozser (ploegmaat bij Genk, red.). We horen elkaar nog veel. Elyaniv Barda is ook een goede vriend. Zij zagen mijn talent en hielpen me met mijn eerste stappen in een eerste elftal."