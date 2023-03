Carl Hoefkens: "Toen ik vertrok, was Club Brugge nog een van de uitdagers in het kampioenschap"

Carl Hoefkens was vandaag een van de genomineerden voor de Raymond Goethals-trofee. De prijs ging naar collega Karel Geraerts van Union.

"Ik kijk nog altijd op een positieve manier terug op mijn periode bij Club Brugge. De laatste weken ging het heel snel, op een bizarre manier ook", vindt de voormalige T1. "Dat is het enige wat ik jammer vind."

Hoefkens blonk met Club uit in de Champions League. "Voor het seizoen hadden we afgesproken dat we zouden focussen op de Europese campagne. En in december wilden we nog meestrijden voor de titel", verduidelijkt hij.

"Europees hebben we onze doelstelling perfect gehaald. En op het moment dat ik vertrokken ben, was Club Brugge nog een van de uitdagers in het kampioenschap", stipt Hoefkens aan.