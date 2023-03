Met Karel Geraerts krijgt weer de coach van Union de Trofee Raymond Goethals

Voor het tweede jaar op een rij krijgt de coach van Union de trofee, die sinds 2011 uitgereikt wordt om de flamboyante Goethals, overleden in 2004, te eren. Bijgenaamd "De Tovenaar" is Goethals de enige Belgische coach die de Champions League kon winnen, in 1993 met Marseille.



Felice Mazzu won vorig jaar de trofee na het knappe seizoen van promovendus Union, met Karel Geraerts is zijn T2 van toen de volgende op de erelijst. Bij zijn eerste opdracht als hoofdcoach bevestigt Geraerts in eigen land én in Europa.



Na het vertrek van Mazzu naar Anderlecht nam Geraerts over bij de vicekampioen. Ook nu staat Union 2e in de Jupiler Pro League, in de beker haalde het de halve finales en in de Europa League staat het bij de laatste 8.



Geraerts kreeg de voorkeur op Vrancken, die met Genk aan de leiding staat van onze competitie, en Hoefkens, die Club Brugge naar de 1/8e finales van de Champions League loodste. In de beker en de competitie liep het minder, waarop hij zijn C4 kreeg.