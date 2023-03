Marlen Reusser na solo van 40 km: "Dat was helemaal niet de bedoeling, nu ben ik kapot"

Op de Baneberg, op 40 km van het einde, plaatste Reusser de beslissende versnelling. Niemand kon de Zwitserse volgen en nadien bouwde ze haar voorsprong stelselmatig uit.

"Het was helemaal niet de bedoeling om al zo vroeg aan te vallen. Ik versnelde om de koers lastig te maken, maar niemand volgde me. Dan kon ik niet anders dan door te zetten."

En of ze doorzette. Achter haar rug werd er hard gekoerst, maar de achtervolgers kwamen nooit dichter.

In het slot was het even schrikken voor Reusser, toen ze haar bocht miste en even het parcours verliet.

"Ik was gewoon niet gefocust. Maar de seingevers hadden het toch duidelijker moeten aangeven, ik was even erg boos op hen. Gelukkig was mijn voorsprong groot genoeg en kon ik alsnog vieren."