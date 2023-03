Zelfs al rijdt ze verkeerd, Zwitserse Reusser soleert naar winst in Wevelgem

Reusser gaat solo op Baneberg

Marlen Reusser , ploegmate van Kopecky, dacht daar echter anders over. Op 40 km van het einde ging zij er alleen vandoor op de Baneberg. De Zwitserse reed op kousenvoeten meteen 30 seconden weg.

Nadien nam SD Worx de koers in handen. Lotte Kopecky toonde zich bij de eerste passage over de Kemmelberg. Slechts 3 rensters konden haar volgen, maar het leek hen te vroeg om door te zetten.

Dat was vooral door een overvloed aan valpartijen. Marta Bastianelli moest tot 3 keer toe achtervolgen, ook Pfeiffer Georgi ging tegen de grond.

Val Wiebes, Kopecky opgehouden

Kopecky en Wiebes waren niet mee, hun koers was enkele km's verder voorbij na een valpartij. Wiebes gleed weg en kwam hard neer, Kopecky werd opgehouden door de val van haar ploeggenote.

Reusser rijdt nog verkeerd, maar wint alsnog

Reusser behield een ruime voorsprong van meer dan 2 minuten. Toch was de Zwitserse er niet gerust in, ze vroeg voortdurend naar haar bonus.

Dat werd niet geholpen door een fout in de slotfase. Reusser miste haar bocht en verliet even het parcours. Ze draaide zich meteen om en verloor op die manier weinig tijd.

Marion Reusser reed zo op fantastische wijze naar de overwinning in Gent-Wevelgem, na een solo van maar liefst 40 km.

In de achtergrond werd de groep met Bossuyt in de slotfase nog overruled, in de sprint werd Jastrab 2e, Van Der Duin eindigde 3e.