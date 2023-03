1 van de 5 conclusies van Ruben en Ine na Wevelgem: "SD Worx is nog straffer dan Jumbo-Visma"

1. SD Worx is de allerstrafste ploeg in het wielrennen, nog straffer dan Jumbo-Visma bij de mannen

"Ze hebben zoveel talent in die ploeg, ze hebben liefst 5 troeven om uit te spelen. Er kan er eens eentje iets proberen, en als dat niet lukt, zijn er nog renster 2, 3, 4 en 5. Dat is een leuke manier om te koersen natuurlijk. Ik denk dat ze de rest van het voorjaar kunnen domineren."

Ine Beyen: "Geen enkele ploeg kan tippen aan SD Worx en kan zo domineren. De intrinsieke kwaliteiten zijn er wel bij ploegen als Trek of FDJ, maar de interne samenwerking en de manier waarop ze het bij SD Worx tactisch aanpakken nemen de bovenhand. En dan moeten ze bij SW Worx nog rensters in stelling brengen, zoals een Demi Vollering."

Marlen Reusser is de Dylan van Baarle van SD Worx, zij kan haar kopvrouwen zeges afsnoepen

Ine Beyen: "Dat kan. Maar zo zijn er nog in die ploeg. Rensters kunnen hun eigen kansen zelf creëren. Reusser bijvoorbeeld, ja. Als die weg is, is ze echt gaan vliegen. We hebben dit scenario vorig jaar al in de Tour gezien en nu hier in Wevelgem. Reusser kan dat op elk parcours, denk ik."