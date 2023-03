BEKIJK: Rode Duivels poseren en signeren (met kleine oogjes)

Na de overwinning in de EK-voorronde tegen Zweden (0-3) liep de terugreis vertraging op. Pas iets voor 5 uur zetten de Rode Duivels weer voet op Belgische bodem.

Enkele uren later stonden ze paraat voor de fans. In de indoorhal van het nationale voetbalcomplex in Tubeke vond een signeersessie met fanclub 1895 plaats.

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen en hun collega's deelden (met kleine oogjes) handtekeningen uit. Ook voor foto's met de supporters maakten ze graag tijd.