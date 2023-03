Een blik in het hoofd van bondscoach Tedesco: "Kan als geen ander een ploeg neerzetten"

"Tedesco staat voor duidelijkheid en een pragmatische aanpak. De Rode Duivels gaan in Stockholm op het veld komen met een uitgekiend plan", aldus Martens. "Iedereen zal precies weten wat er van hem verwacht wordt. De nieuwe bondscoach kan als geen ander in korte tijd een ploeg neerzetten."

"Tedesco lijkt mij een pak uitbundiger dan Roberto Martinez. De vorige bondscoach stond niet bepaald symbool voor expressie of uitbundigheid. In alle opzichten dus een stijlbreuk met zijn voorganger.

De voormalig STVV-directeur moedigt de keuze van de voetbalbond voor Tedesco aan. De Duitser is in alles een stijlbreuk met zijn voorganger bij de Rode Duivels.

Maar ook Tedesco is maar een mens en dus imperfect. "Hij is nauwelijks ouder dan sommige Rode Duivels. Het is een beetje ongewoon om zo'n jonge bondscoach te hebben. Dat zou op termijn een issue kunnen worden."

Maar leeftijd hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn. Vraag dat maar aan verdediger Naldo. De Braziliaan was drie jaar ouder dan Tedesco toen hij bij Schalke 04 in de ploeg kwam. Toch noemde hij hem in het verleden meermaals de beste coach die hij ooit had.