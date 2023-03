Bondscoach Tedesco verwelkomt alle Rode Duivels én scheidsrechter Put op training

Gisteren op de eerste training van Domenico Tedesco ontbraken nog 7 spelers, vandaag sloten kersvers aanvoerder Kevin De Bruyne, vicekapitein Romelu Lukaku, recordinternational Jan Vertonghen, Leandro Trossard, Zeno Debast, Arthur Theate en debutant Johan Bakayoko aan.



Wat alvast opvalt in de nieuwe aanpak van de opvolger van Roberto Martinez, is dat een training nu telkens voorafgegaan wordt door een korte videosessie, waardoor de spelers later op het oefenveld verschijnen.



Enkel het eerste kwartier van de training is open voor de pers. Die zag ook scheidsrechter Bert Put tussen de Duivels, Tedesco heeft er graag een echte ref bij voor de onderlinge wedstrijden.



(lees voort onder foto)