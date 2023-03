Bank vooruit voor Lavia en Trossard in de klas van Tedesco: "Nu krijg ik misschien kans me te tonen"

Er heerst een sfeertje van de eerste schooldag in het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke. De leermeester is nieuw, er zijn nieuwe klasgenootjes en er zijn oude vriendjes die er niet meer bij zijn. Leandro Trossard (28) en Romeo Lavia (19) zijn twee Rode Duivels die - op elk op hun manier - voordeel kunnen halen uit de nieuwe cyclus waar de nationale ploeg aan begonnen is.

Gevoel van de eerste schooldag

Eden Hazard gaf in een interview deze maand toe dat zelfs hij niet altijd meer begreep waarom Roberto Martinez hem de voorkeur gaf op Leandro Trossard. Hazard loste het probleem zelf op. Hij nam afscheid van de Rode Duivels. Voor Trossard lijkt de weg op de linkerflank zo open te liggen onder Domenico Tedesco. Al is natuurlijk ook Yannick Carrasco een optie. "Het is nooit goed als je als speler roept dat je moet spelen", blijft Trossard heel rustig voor onze camera. "Het enige dat ik kan doen is me tonen bij mijn club en dat doe ik momenteel, denk ik. Het loopt lekker bij Arsenal. Ik ben er ook meteen heel hartelijk ontvangen door alle ploegmaats. Nu is het aan de bondscoach om een beslissing te nemen."

Nieuwe bazen, nieuwe wetten... maar ook nieuwe kansen. Al is het voorlopig voor iedereen nog zoeken, bevestigt Trossard het gevoel van een eerste schooldag. "Het is inderdaad allemaal een beetje nieuw", zegt Trossard. "De staf is nieuw en een aantal spelers is er niet meer bij, dus we moeten elkaar allemaal nog beter leren kennen." "Het is onze taak als spelers om zo snel mogelijk de aanpak van de nieuwe staf op te pikken en toe te passen in de eerste match." Een van de nieuwe klasgenootjes is Romeo Lavia. Hij werd deze week al ontgroend op typische voetbalwijze. "Ik kreeg inderdaad hier en daar wat kletsen, maar het was plezant", vertelt Lavia. "Ik kan nu wel zeggen dat ik bij de groep hoor, maar ik moet eerst nog speelminuten afwachten. De intensiteit op training ligt in elk geval hoog. Dat vraagt de coach ook."

Agressieve, directe speelstijl

Wat de afwezigheid van Eden Hazard betekent voor Leandro Trossard, geldt ook voor de niet-selectie van Axel Witsel voor Romeo Lavia. De speelkansen voor de jonge middenvelder van Southampton krijgen een flinke boost. "Het is een lastige vraag, maar je kan wel zeggen dat de afwezigheid van Witsel een voordeel is voor mij", zegt Lavia. "Nu krijg ik misschien de kans om me te laten zien. Maar ook als hij erbij was, had ik kunnen profiteren van zijn raadgevingen. Want het is een grote speler." Nu al duidelijk is dat bondscoach Domenico Tedesco iets anders zal vragen van Lavia dan we gewoon waren van Witsel onder Roberto Martinez. "Iedereen heeft een onderhoud gehad met de coach", vertelt Lavia. "Per positie heeft de coach uitgelegd wat zijn eisen zijn. Als middenvelder wil

hij dat ik verdedigend solide ben en bij balbezit moet ik vloeiend spelen.”



