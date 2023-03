Yari Verschaeren staat voor een "lange en geduldige" revalidatie: "Een ramp voor Anderlecht en België"

Een erg zware blessure die zijn prille carrière in gevaar brengt? "Neen, hij is nog jong", blijft Olivier Deschacht koeltjes.

"Over het algemeen ziet zijn nabije toekomst er niet rooskleurig uit", meent Dingenen. "Maar er zijn voldoende voorbeelden van atleten die wel sterker terugkomen. Deze blessure betekent niet dat zijn carrière nu naar de vaantjes is, helemaal niet."

"Als spelers te snel opnieuw voetballen, zien we geregeld in de data dat ze nooit meer hetzelfde niveau halen qua aantal speelminuten, meters in hoge snelheid en zelfs goals."

De specialist in de voorste kruisbanden weet dat de Anderlecht-middenvelder voor een lange recuperatie staat. "Het allerbelangrijkste daarbij is een goede en zeer geduldige opbouw."

Een ramp voor Anderlecht en België

Jammer. Dat is het woord dat Olivier Deschacht vooral gebruikt als het over de blessure van Verschaeren gaat.

"Yari was in topvorm en was voor mij momenteel de beste speler bij Anderlecht en bij de nationale beloften. Hij is het verlengstuk tussen verdediging en aanval en brengt rust. Dat hij wegvalt, is nefast voor ons systeem dat vooral rond hem draait."

Die hoogvorm kwam er door een rijtje lager te gaan spelen op het middenveld, waar hij de lijnen uitzette. 'Net daarom is het een ramp", zegt de T2 van de beloften. "Niet alleen voor Anderlecht, maar ook voor de nationale ploeg."

"De twijfels waren eindelijk weg rond Verschaeren. Hij zal even zijn doelen moeten resetten en hard werken aan zijn terugkeer." En zowel de jonge Rode Duivels als Anderlecht moeten op zoek naar een vervanger.





"Arnstad maakt dan wel een goal, maar is zeker geen één-op-één vervanger van Verschaeren", weet Deschacht. "Het is een meer verdedigend type die minder vaak in de zestien verschijnt. Yari is meer een schakel tussen verdediging en aanval, terwijl hij meer de pitbull is voor de defensie."

En dus wordt er voortaan in Neerpede en Tubeke hard gezocht naar een nieuwe dirigent op het middenveld.