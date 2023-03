Zwaar verdict voor Yari Verschaeren: Anderlecht verliest sleutelpion tot begin 2024 met kruisbandletsel

Voor Anderlecht is het verlies groot, want Yari Verschaeren ontpopte zich de voorbije maanden onder Brian Riemer tot spilfiguur. De middenvelder zal overigens ook het EK voor beloften van komende zomer missen.

"Yari was een van onze beste spelers dit seizoen en heeft een cruciaal aandeel in de positieve evolutie die dit team de afgelopen maanden heeft doorgemaakt", aldus coach Brian Riemer op de clubwebsite.

"Zijn blessure is uiteraard een groot verlies voor het team, maar belangrijker is dat we meeleven met Yari die de komende maanden niet bij ons zal zijn. Hij is zo'n belangrijk deel van de Anderlecht-familie. Eén ding is zeker: we zullen er alles aan doen om Yari in 2024 weer op zijn beste niveau te krijgen."