Anderlecht zet OHL opzij en duikt top 8 binnen, maar heeft zorgen om blessures bij sterkhouders

Casper De Norre (OHL): "Het was een moeilijke eerste helft, maar nadien waren we wel goed. We hebben grote kansen gehad, maar ze niet kunnen afmaken. Hun doelman speelt momenteel op een heel hoog niveau. We kunnen het veld met opgeheven hoofd het veld verlaten."

Kristian Arnstad (Anderlecht): "Het is geweldig om mijn eerste doelpunt voor Anderlecht te scoren. We zijn goed bezig de laatste weken en worden steeds beter. Deze interlandperiode komt misschien wel op een lastig moment, maar het zal ook goed doen om even wat uit te rusten."

Marc Brys (trainer OH Leuven): "Het was een tumultueuze partij. De scheidsrechter nam een aantal discutabele beslissingen. In de tweede helft waren wij de enige ploeg die nog voetbal wou brengen. We hebben natuurlijk niet kunnen scoren, dus dat is een werkpunt."

Brian Riemer (trainer Anderlecht): "Het is een geweldige week voor deze club. We begonnen heel goed aan de match en we toonden hoe goed we aan de bal zijn. Nadien werd het een stuk lastiger na de pauze, maar we hebben goed kunnen doorzetten. We hebben nu drie clean sheets op rij wat me ook heel gelukkig maakt."