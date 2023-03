Tom Boonen verlengt rallycarrière: "Microbe heeft mij stevig te pakken"

"Ja, ik heb het goed zitten. De rallymicrobe heeft mij stevig te pakken", aldus Boonen. "Ik heb mij in de Rally van Haspengouw heel goed geamuseerd. In het servicepark was er een heel aangename sfeer en de fans waren heel enthousiast."

Boonen debuteerde met met corijder Erwin Mombaerts meteen op een knappe tweede plaats in de Historic klasse. En dat smaakt duidelijk naar meer, want Boonen rijdt nog meer manches.

Na zijn carrière op 2 wielen heeft Tom Boonen een nieuwe liefde ontdekt. Tijdens zijn wielerpensioen stort hij zich nu vol op de autosport. Vooral op circuits, maar sinds dit seizoen ook in de rally. Zo proefde hij van zijn eerste race in de Rally van Haspengouw met zijn Lancia Delta Integrale 16V.

De 42-jarige kampioen rijdt eerst de Rally des Ardennes, gevolgd door de Rally van Wallonië, de Sezoensrally, de Rally van Bertrix, de East Belgian Rally en wellicht de Rally van Spa als afsluiter.



"Het doel is om ervaring op te doen voor de toekomst. Ik weet dat ik nog heel veel moet leren, maar uiteraard heb ik ook ambitie. Maar daar wil ik me nu nog niet over uitspreken. Laat het ons stap per stap doen en genieten van deze mooie sport."