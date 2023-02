Tom Boonen amuseert zich in Haspengouw: "Rally komt het dichtst bij wielrennen"

Uitgerekend in het Vlaamse openingsweekend van de koers was oud-wielerkampioen Tom Boonen aan de slag in de Rally van Haspengouw. Na zijn carrière op 2 wielen ontdekt Boonen (42) volop de wereld van de 4 wielen. Hij deed dat vooral op circuits, maar proefde nu ook van de rally: "En dat is prachtig. Van alle sporten die ik al probeerde, komt het het dichtst bij wielrennen."