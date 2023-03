Loïs Openda, de meest trefzekere der Duivels, hoopt op een echte kans: "Ik voel vertrouwen"

Ook Wout Faes sprak vandaag in Tubeke met de pers. De verdediger hoopt onder nieuwe bondscoach Domenico Tedesco op een nieuwe kans. De 24-jarige verdediger van Leicester City bleef onder Roberto Martinez steken op een cap, een invalbeurt van vijf minuutjes in de Nations League-wedstrijd tegen Polen.

"We zijn nog maar twee dagen ver, maar het loopt voorlopig goed onder de nieuwe coach", opende Faes. "Hij is spontaan en legt de nadruk op respect. Op de meeting gisterenavond is zeer kort over tactiek gesproken. Hij behandelde een paar principes van zijn manier van spelen. Hij wil hoog en agressief spelen."

"Dat vond ik leuk om te horen, want dat ligt mij. Vanavond hebben we opnieuw een bespreking. Dan zal misschien meer duidelijk worden over hoe we gaan spelen. De komst van de nieuwe coach is sowieso een voordeel voor mij."



Bij Roberto Martinez stond het systeem met drie verdedigers jarenlang vast. Faes wist niet of Tedesco dat systeem wilde aanhouden. "Maar het maakt me ook niet zoveel uit. In mijn laatste seizoen bij Reims speelden we met drie achterin, bij Leicester doen we dat met vier."



Alderweireld zette begin deze maand een punt achter zijn interlandcarrière. Zo komt er achterin een plaats vrij. "Ik voel mij klaar om die in te vullen", sprak Faes.

"Ik zal mij moeten tonen. Ik ben blij dat ik bij Leicester na mijn komst meteen een vaste basisspeler ben geworden. Ik voel me beter worden in Engeland door elke week te spelen op een hoog niveau en aan een erg hoge intensiteit."