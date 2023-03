15 miljoen van PSG was te weinig en ook Ivoorkust lag op de loer: wie is Duivels-debutant Johan Bakayoko?

In Eindhoven verloopt de aanpassing schijnbaar moeiteloos, want bij de beloften van PSV groeide Bakayoko vorig jaar uit tot een ware sensatie.

Bod van PSG

Het is niet dat de aanbieding van PSG dingen in mijn hoofd verandert.

Evengoed was dat niét het geval geweest, want in de slotdagen van de wintermercato verraste PSG met een lucratief bod voor Bakayoko. De Franse grootmacht was bereid om 15 miljoen euro (inclusief bonussen) neer te tellen.

Slik.

Maar PSV - financieel sterk na eerdere toptransfers - weigerde beleefd.

Bakayoko zelf bleef rustig onder de (gemiste?) kans: "Het is leuk als zo'n club je benadert", vertelde de Belg over de interesse.

"Maar het is niet zo dat de aanbieding van PSG dingen in mijn hoofd zal veranderen. Voor mij was het een belangrijke vorm van waardering dat PSV me niet liet gaan. Daaraan zie je dat de club het echt serieus meent met mij."