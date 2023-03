POLL: Wie speelt Champions' Play-offs, Europe Play-offs en wie degradeert?

Zijn er dan geen zekerheden meer in het Belgische voetbal? Leider Racing Genk wordt opgejaagd en is zijn bonus grotendeels kwijt, Club Brugge dreigt voor het eerst naast POI te vallen en voor POII zijn er kandidaten bij de vleet. Wat is uw inschatting 4 speeldagen voor het einde van de reguliere competitie?