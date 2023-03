Kompany wordt in Burnley én Manchester op handen gedragen: "Hij is dubbel zo goed als Guardiola"

"Hij heeft onze club in minder dan een jaar volledig veranderd. Het spel gaat over de grond, is snel en agressief. Het is een plezier om naar te kijken."

"We spelen met de bal over de grond. Zoals Pep Guardiola dat doet, maar dan beter. Kompany is dubbel zo goed."

"Hij wordt de nieuwe trainer. Op termijn, dat staat vast. Niet morgen of volgend jaar. Wanneer, dat zien we wel."

"Vincent is de prins die terugkeert naar de stal waar alles begonnen is", zegt een Belgische City-fan bij het stadion.

De leermeester was op zijn beurt vol lof voor zijn leerling. "Ooit zit Vincent hier om te praten als coach van City. Dat zal gebeuren. Ik wed met jullie en ik zal winnen", klonk Pep Guardiola vastberaden.

Op de vraag of Kompany hier meer erkenning als coach krijgt, moest de voormalige Anderlecht-trainer lachen.

"Dat is het laatste waar ik aan denk. Ik weet niet of en hoe ik erkend word in België. Hetzelfde geldt in Engeland. Ik ben er niet mee bezig."

"Of ik trainer word van City? Ook daar ben ik niet mee bezig. Ik ben trainer van een club in The Championship. Dat is vandaag mijn niveau."

"Ik hoef niet veel erkenning, het maakt me niet zoveel uit."