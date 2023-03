Kompany na 6-0-tik van ex-team: "Haaland is als Messi of Ronaldo, ze vinden altijd een manier"

Dat er nog een grote kloof gaapt tussen de top in de Championship en de top in de Premier League heeft Burnley gisteren aan den lijve ondervonden. Het team van Vincent Kompany kreeg een 6-0 om de oren van Manchester City in de FA Cup. "Dit was een goeie ervaring", sprak Kompany na afloop.

Een prettige terugkeer naar het Etihad Stadium is het dus niet geworden voor Vincent Kompany, al kreeg de voormalige publiekslieveling wel een staande ovatie van beide supportersclans. "Ik was trots om hier met Burnley en 8.000 supporters te mogen komen en ik was ook vereerd door de ontvangst die ik gekregen heb van de City-fans", sprak Kompany na de wedstrijd." "Naar mij toe was er een vriendelijke sfeer, al werd het tegen het einde van de match wel wat vijandig op het veld. Maar uiteindelijk ben je hier ook wel om een resultaat neer te zetten. Ons doel wordt om de volgende keer beter proberen te doen."

Na een nederlaag ben ik altijd geprikkeld, maar ik zag ook positieve zaken. En we hebben ook gewoon tegen een betere ploeg gespeeld. Vincent Kompany

Kompany besefte dat zijn team een maatje te klein is voor dit Manchester City. "En dat doet niets af aan wat mijn team dit seizoen al getoond heeft. Dit is gewoon een heel leerrijke ervaring voor ons." "Uiteraard ben ik altijd geprikkeld na een nederlaag, maar ik heb ook veel positieve zaken gezien om mee te nemen. Een verder moet je gewoon erkennen dat je tegen een betere ploeg gevoetbald hebt." "Deze ervaring moeten we gebruiken om zelf sterker te worden. We beseffen dat wij niet Manchester City zijn. We zijn geen top 6-team, zelfs geen Premier League-team. Maar we hebben wel een grote drive om beter te worden. Daar ligt onze focus op."

Kompany: "Spelers als Haaland zijn zo moeilijk af te stoppen"

Burnley werd zaterdag op veel vlakken overtroefd door Manchester City, maar vooral in de spits was het verschil hemelsbreed. City-aanvaller Erling Haaland was opnieuw onhoudbaar en tekende voor 3 van de 6 goals. Beide coaches zongen na afloop de lof van de Noor. "Ik heb gespeeld tegen enkele grote spelers van deze tijd, zoals Messi, Ronaldinho, Zidane of Ronaldo. Zulke spelers zijn zo moeilijk af te stoppen, omdat ze altijd wel een manier vinden om te scoren en dat is bij Haaland net zo", sprak Vincent Kompany. "Hij is al een superster, maar hij kan en wíl ook nog verbeteren. Zijn statistieken spreken nu al voor zich. Als hij zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij bij de allergrootsten gerekend worden."

In de toekomst zal hij een probleem hebben, want de mensen zullen verwachten dat hij elke match 3 of 4 keer scoort en dat gaat niet gebeuren. Pep Guardiola