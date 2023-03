Duitsland kan tegen Rode Duivels niet op Bayern-talent Jamal Musiala rekenen

Bondscoach Hansi Flick roept voorlopig geen vervanger voor Musiala op. Zijn forfait is wel een tegenvaller voor de Duitse T1, zo gaf hij aan.

"We hoopten allemaal dat Jamal fit zou geraken omdat hij unieke kwaliteiten heeft", zei Flick maandag. "We hopen dat hij zo snel mogelijk weer speelklaar is."

Musiala kwam zondag bij de rust op het veld in de 2-1 nederlaag van Bayern uit bij Bayer Leverkusen. Door de nederlaag verloor de ploeg uit München de leiding in de Bundesliga aan Borussia Dortmund.

Op 1 april, na de interlandbreak, speelt Bayern de kraker tegen de Borussen.

De Duitse voetbalbond en Bayern deelden niet mee hoelang Musiala buiten strijd zal zijn.