De Poggio is van Van der Poel (ook zonder Strava): "Waarom zou je het wél delen?"

Met een monumentale versnelling op de Poggio heeft Mathieu van der Poel nog een Monument toegevoegd aan zijn erelijst. Van der Poel won zaterdag Milaan-Sanremo. Wat voor velen een verrassing was, was dat voor José De Cauwer niet helemaal. En daar speelde Strava geen rol van betekenis in.

Na Tirreno-Adriatico zei analist José De Cauwer in Sportweekend: "Ik denk dat we nog niet alles gezien hebben van Mathieu van der Poel. Een weekje erbij kan veel doen. Ik zou hem zeker bij de kandidaat-winnaars zetten voor Milaan-Sanremo." De glazen bol van De Cauwer had het bij het rechte eind, zo bleek zaterdag op de Via Roma. "En ook nu lees ik weer veel over Strava: alsof je op dat platform moet bewijzen dat je klaar bent om een koers te winnen en dat je er per se moet tonen aan de rest hoe goed je bent." De Cauwer doelt op een koerswijziging bij Van der Poel: de Nederlander deelt al een tijdje geen trainings- of wedstrijdgegevens meer op het hyperpopulaire platform. "Ik had voor mezelf uitgemaakt om het één jaar lang te delen omdat ik links en rechts commentaar kreeg dat er over mijn trainingen niets bekend was", zei Van der Poel voor Sanremo bij het AD. "Nu heb ik er geen behoefte meer aan om dat te delen. Andere renners doen het wel, maar de meeste collega's plaatsen er geen hartslag of vermogens bij en dan heb je er niet veel aan, want je ziet niks."

Amateurbeelden tonen hoe hard Van der Poel op de Poggio aanzette:

"Ik heb Strava niet nodig om inschattingen te maken"

Door die gedachtegang zal de wielerwereld wellicht nooit alle geheimen van de beklimming van de Poggio kunnen ontdekken. Officieel brak Van der Poel het record: de 5'46" van Laurent Jalabert en Maurizio Fondriest in 1995 maakt nu plaats voor de 5'40" van 2023. Maar de details en meer precieze cijfers, die ontbreken in het kamp van Van der Poel. Wout van Aert en Tadej Pogacar lieten wel grotendeels in hun kaarten kijken: zo haalden ze een gemiddelde van 38,9 km/u en een maximale snelheid van ruim boven de 50 km/u. Het duo klokt in het Strava-segment af op 5'36", Van der Poel ging dus nog enkele seconden sneller.

Ik zou zelf ook geen gegevens op Strava zetten. Waarom niet? Waarom wél? Waarom trainen voetbalploegen achter gesloten deuren? José De Cauwer

"Ik heb Strava niet nodig om inschattingen te maken", zegt De Cauwer duidelijk. "Ik kijk gewoon naar de koers." "In de Tirreno reed hij geweldige sprints, in de bergen werd hij gelost. Of dat las ik toch. Maar bewust afhaken, dat bestaat al 100 jaar in de koers. Het is geen exacte wetenschap en deze Van der Poel gebruikt ook gewoon veel meer zijn verstand." "Neen, ik zou zelf ook geen gegevens op Strava zetten. Waarom niet? Waarom wél? Waarom trainen voetbalploegen achter gesloten deuren?"

"Het bord van Van Aert leeggegeten? Van Aert zat gewoon à bloc"

To Strava or not to Strava: Van der Poel maakte kipkap van de rest op de Poggio. "En dan lees ik dat hij het bord van Van Aert eerst heeft leeggegeten", kaart De Cauwer een nieuw thema aan. Op de Poggio dichtte Van Aert de bres op Tadej Pogacar en Filippo Ganna, Van der Poel schoof geruisloos mee en haalde kort daarna zijn sloophamer boven. "Van Aert zat gewoon voor Van der Poel, zo simpel is het. En Van Aert heeft ook toegegeven dat hij à bloc zat. Hij kon niet sneller." "Er is een geweldige foto van het viertal waarbij je het trio à bloc ziet zitten en 1 man kijkt nog lucide: Van der Poel. Akkoord, dat is een momentopname, maar het is wel tekenend." "En dan legt hij er nog zo'n versnelling op. Die explosiviteit heeft hij ook al een paar keer gebruikt op de Oude Kwaremont. Het is een handelsmerk, ja." "Ik had het begin dit jaar al gezegd: Van der Poel wil meer koersen winnen en rijdt minder voor de tribune. Al doen zijn concurrenten dat ook. Maar hij maakt het deze keer af."

Pogacar, Ganna en Van Aert grimassen, Van der Poel lijkt iets meer zuurstof te hebben.

"Ook voor Van Aert kan er in één week veel veranderen"