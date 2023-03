Mathieu Van Der Poel wint 62 jaar na opa in Sanremo: "Dit was mijn beste niveau"

Van der Poel wilde vooraf graag solo aankomen en deed dat ook. "Ik kon me geen beter scenario voorstellen", klonk het meteen na de finish. "Op de Cipressa ging het niet zo hard, omdat de wind op kop zat. Mijn benen voelden toen nog heel goed, ik wilde een aanval plaatsen op het einde van de Poggio en gelukkig vond ik nog een gaatje tussen Pogacar en de muur." "De manier waarop ik win, is voor mezelf ook buiten alle verwachting. Ik ben heel blij", glunderde hij. Hij wint 62 jaar na zijn grootvader, Raymond Poulidor, die in 1961 zijn enige monument op zak stak. "Dit net zoals hem kunnen, doet me zeker iets. Maar het is ook speciaal omdat het een monument is, elke rijder wil dit winnen." "Al vanaf het WK veldrijden was ik op deze wedstrijd gefocust. In de Tirreno was ik niet zo goed, ik wist dat ik koersdagen nodig had om mijn beste niveau te bereiken. En vandaag was mijn beste niveau." (lees voort onder tweet)

Philipsen: "Zat net achter Trentin die gat liet vallen op Poggio"

De vreugde in het kamp van Alpecin-Deceuninck was groot. Het Belgische team reed een knappe koers, Søren Kragh Andersen won de spurt om de vijfde plaats van de achtervolgers.



Jasper Philipsen gaf zichzelf 1 procent kans, maar op de Poggio ging het te snel hard: "Ik draaide samen met Mathieu redelijk goed de Poggio op. In een van de eerste bochten passeerde hij mij en toen wist ik dat hij in orde was."



"Trentin liet een gat vallen in het vlakkere gedeelte en daar zat ik net achter. Søren en Mathieu waren wel mee, dus dat was voor ons een ideale situatie."



"Mathieu heeft het fantastisch gedaan, ik denk niet dat het veel mooier kan. Ons plan was om te zien met hoeveel we op de Poggio zouden geraken. We moesten ervoor zorgen om met zoveel mogelijk jongens in de finale te zitten en dat is goed gelukt."



"Voor mezelf onthoud ik dat ik goeie benen had en dat ik heel ver mee kan. Daar ben ik tevreden mee. Ik ben klaar voor de komende weken, ik zit stilaan aan mijn beste benen. Ik kijk al uit naar Gent-Wevelgem."