VIDEO: Knappe eerste goal van Dante Vanzeir in MLS bezorgt New York eerste zege

Invaller Vanzeir beslist de wedstrijd in de laatste minuten

Scoren was nochtans in de eerste drie matchen niet de grote sterkte van New York Red Bulls . In drie wedstrijden scoorde de ploeg 1 doelpunt. Dat leverde een gelijkspel en twee nederlagen op.

De fans in New York snakten naar een eerste zege van het seizoen, maar geloofden hun ogen niet toen ze doelman Coronel onbegrijpelijk ver uit zijn doel zagen komen in de eerste helft. De bezoekers profiteerden optimaal en kwamen 0-1 voor (zie samenvatting).

New York was nochtans de betere ploeg, maar kwam pas na de rust op gelijke hoogte. Luquinhas zorgde in de rebound voor de 1-1 in de 53e minuut.

De thuisfans werden langzaam ongeduldig toen de wedstrijd zich naar een nieuw gelijkspel leek te slepen, maar dat was zonder Dante Vanzeir gerekend.

Tien minuten nadat Vanzeir het veld op was gekomen, scoorde hij de beslissende 2-1 in de 86e minuut. Vanzeir haalde een hoge voorzet knap in een tijd uit de lucht aan de tweede paal. Hij vierde door met zijn handen twee vleugels te maken.