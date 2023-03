Wout van Aert na 3e plek in Sanremo: "Mathieu was heel sterk, ik heb nergens spijt van"

"Het was een heel snelle Milaan-Sanremo, de ontsnapping was nooit ver weg. Op de Cipressa ging het makkelijker dan verwacht, waardoor we met een grote groep de Poggio opdraaiden."

"Daarmee moet ik tevreden zijn. Ik heb nergens spijt van", vertelde Van Aert na de finish. "Mathieu was heel sterk en deed de juist move op het juiste moment. Felicitaties aan hem, de sterkste heeft gewonnen. Voor mij zat er niet meer in."

Na de jump van Mathieu van der Poel beet Wout van Aert samen met Ganna en Pogacar zijn tanden stuk in de achtervolging. Meer dan de 3e plaats zat er niet meer in voor onze landgenoot.

"Ik had wel gehoopt om met Jan (Tratnik) en Christophe (Laporte) aan de Poggio te kunnen beginnen, maar we hadden Christophe eigenlijk al moeten gebruiken in de aanloop naar de Poggio."



"Op de Poggio zat ik volledig à bloc toen Pogacar aanviel, ik kon nog net mee. Ik was aan het aftellen naar de top. Ik stond op breken en op dat moment versnelde Mathieu nog. Daar was niks tegen te beginnen."



"In de afdaling heb ik nog geprobeerd om het gat niet groter te laten worden, maar de kloof was toch te groot. In de sprint laat ik me dan nog in de luren leggen door Ganna. Gelukkig was dat niet voor de 1e plaats. Ik was in de finale wel waar ik wilde zijn. Hopelijk kan ik in de komende weken nog een tikkeltje beter doen."