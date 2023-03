Mag Union dromen van halve finale? Revelatie treft het Duitse Leverkusen in kwartfinale Europa League

Union moet op 13 april eerst in Duitsland aan de bak, op 20 april mag het thuis (in het Lotto Park, als Anderlecht niet thuis speelt) proberen het halvefinaleticket te behalen. Met Union Berlijn wipte Union in de vorige ronde ook al een Bundesliga-club, Berlijn was de nummer 4 in Duitsland.



Leverkusen belandde als nummer 3 in de groep van Club Brugge in de Europa League, waar het eerst het Monaco van Philippe Clement uitschakelde. In de 1/8e finales ging Ferençvaros uit Hongarije voor de bijl met 2 keer 2-0.



Leverkusen nam afgelopen winter onze landgenoot Noah Mbamba over van Club Brugge, hij behoort echter niet tot de Europese selectie.