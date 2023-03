Mooie loting voor Belgen in Conference League: Gent treft West Ham, Anderlecht tegen AZ

West Ham is de nummer 17 in Engeland en vecht volop tegen de degradatie. In Europa gaat het beter: Larnaca in Cyprus moest eraan geloven met 0-2 uit en 4-0 thuis. AA Gent - met dank aan de snelste Europese hattrick ooit van Gift Orban - wipte Basaksehir uit Turkije. West Ham was in de groepsfase van de Conference League eerder dit seizoen de tegenstander van Anderlecht. Paars-wit verloor twee maal met het kleinste verschil (0-1 en 2-1).

Anderlecht treft Lazio-killer en Vanheusden

Anderlecht verraste favoriet Villarreal gisteren in Spanje en wordt beloond met een België-Nederland tegen AZ, dat 2 keer Lazio versloeg met 2-1. De ploeg van Zinho Vanheusden doet in Nederland bovenaan mee: het is derde achter Feyenoord en Ajax, maar voor PSV.



Indien beide Belgische ploegen zouden doorstoten naar de halve finales van de Conference League, treffen ze daar elkaar.



Omdat Anderlecht en Union (in de Europa League) hun wedstrijden in het Lotto Park afwerken, moest Anderlecht zijn volgorde wijzigen. Eerst kwam er immers AZ-Anderlecht uit de bus, maar vicekampioen Union kreeg de voorrang.



Zo spelen AA Gent en Anderlecht op 13 april eerst thuis, de terugmatch is een week later op 20 april. De halve finales zijn op 11 en 18 mei. De finale is op 7 juni in de Eden Arena in Praag.



De andere twee affiches in de kwartfinales van de Conference League zijn Lech Poznan-Fiorentina en Basel-Nice.