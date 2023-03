Loting kwartfinales Champions League: Real Madrid-Chelsea en City-Bayern

Met 3 clubs is Italië het best vertegenwoordigd. Milan en Napoli bekampen elkaar, Inter moet naar Portugal met Benfica, de killer van Club Brugge.



De heenwedstrijden zijn op 11 en 12 april, de terugmatchen op 18 en 19 april. Omdat Milan en Inter hetzelfde stadion delen, werd de match van Inter omgedraaid. Als Italiaans kampioen kreeg Milan voorrang.



Bayern wipte in de kwartfinales PSG en krijgt met City weer een hoge berg voorgeschoteld. Het wordt ook een weerzien met Pep Guardiola. Die was van 2013 tot 2016 aan de slag in München, voor hij naar Manchester trok. Voor City is het weer een Duitse opponent, na de 7-0 in de vorige ronde tegen RB Leipzig.



Er werd meteen ook geloot voor de halve finales: Real Madrid of Chelsea spelen eerst thuis tegen ofwel Manchester City of Bayern. Milan of Napoli krijgt het thuisvoordeel in de eerste partij tegen Inter of Benfica.



Real en Chelsea troffen elkaar vorig jaar al in dezelfde fase, titelverdediger Real kwam er als winnaar uit.



De halve finales zijn op 9, 10, 16 en 17 mei. De finale is op 10 juni in Istanboel.



Later vandaag wordt ook geloot voor de kwartfinales van de Europa League met Union (13 uur) en de Conference League met AA Gent en Anderlecht (14 uur). Die kunt u met onze livestream bekijken.