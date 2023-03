Adam Hansen (ex-Lotto) is de nieuwe voorzitter van rennersvakbond CPA

De CPA is de enige rennersvakbond die door de Internationale Wielerunie (UCI) wordt erkend. Ex-renner Gianni Bugno moest na 3 termijnen als voorzitter de fakkel doorgeven.



Die komt nu in handen van Adam Hansen, die op zijn 41e zelf nog altijd renner is bij een kleiner Oostenrijks team. Hansen is vooral bekend van zijn periode bij Lotto, bij wie hij het record van opeenvolgende grote rondes verbeterde maar voor wie hij ook een rit in de Giro won.



Voor het eerst konden de renners ook via elektronische weg hun stem uitbrengen. Dat was in 2018 nog dé twistappel in de vorige voorzittersverkiezing. David Millar moest toen bakzeil halen ten koste van Bugno.