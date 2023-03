Filip Joos evalueert de 3 Italiaanse kwartfinalisten in de Champions League: "Napoli is klasse apart"

Forza Italia in de Champions League. Voor het eerst sinds 2006 staan er nog eens drie ploegen uit de Serie A bij de laatste acht. Toch blijft onze Italië-kenner Filip Joos nuchter: "Er kwam meer geluk dan kwaliteit aan te pas, het Italiaanse voetbal is zeker nog niet terug."

Het verschil met de voorbije twee seizoenen kan niet groter zijn. Bij de laatste 8 was er toen geen enkele Italiaanse ploeg meer terug te vinden in de Champions League. Een oude glorie leek helemaal zijn glans verloren te hebben.



Maar kijk, nu is Italië het met de meeste vertegenwoordigers op het kampioenenbal. Inter, AC Milan én Napoli wisten zich de voorbije weken te kwalificeren.

Toch wil Filip Joos niet spreken van een Italiaanse revival, dat lijkt hem veel te voorbarig. Hij ziet vooral een gunstige loting als grootste reden voor het Italiaanse succes. "Zowel Tottenham, Porto als Frankfurt waren na Club Brugge de ploegen die iedereen vooraf graag had geloot. De factor geluk speelt zeker een rol."



Catenaccio 3.0 en blunder van Conte

Zo zag Joos dinsdag Inter met bloed, zweet en tranen een 1-0-voorpsprong verdedigen.

"Ik heb de wedstrijd van Inter tegen Porto gezien, dat deed echt pijn aan de ogen", herinnert de commentator zich: "Inter heeft in die wedstrijd Catenaccio 3.0 gespeeld."

Conte maakt daar zo een slechte tactische beslissing, dat hij zijn club een kans op de kwalificatie ontneemt. Filip Joos

Ook over stadsgenoot Milan is de commentator weinig lovend. Hij is van mening dat Milanese club vooral Tottenham en coach Antonio Conte moet danken.

Joos heeft het over een vervanging in de terugwedstrijd in Londen. De thuisploeg bracht Milan toen in de verdrukking, tot Tottenhamverdediger Romero in de 77e minuut een rode kaart pakte. Conte verkoos een extra verdediger in de ploeg boven aanvallende kwaliteit.

"Conte maakt daar in mijn ogen zo een slechte tactische beslissing, dat hij zijn club een kans op de kwalificatie ontnam."

AC Milan bleef recht tegen een stug Tottenham.

Hoop op Napoli

Ach, dat het allemaal niet even mooi was, zal de Italiaanse ploegen allerminst boeien. Ze staan toch maar mooi in de kwartfinale.

Joos dient de drie ploegen daarin alvast verschillende kansen. "De kans lijkt mij heel groot dat Milan er de volgende ronde gewoon uitgaat", is de analist kort maar duidelijk.

De buren uit Milaan ziet hij wel in staat om te verrassen: "Inter heeft een soort hardnekkigheid in dat type wedstrijden, dan zijn zo op hun best. Ze hebben al bewezen dat ze in lastige wedstrijden een hecht blok kunnen vormen."

De Nerazzurri hebben volgens Joos ook voldoende kwaliteit in de kern. Dan kijkt hij vooral naar spits Romelu Lukaku, die in de heenwedstrijd tegen Porto de enige goal maakte. De Rode Duivel zat in de terugwedstrijd echter opnieuw op de bank en heeft de hoogvorm nog niet te pakken. "Een Lukaku in vorm blijft toch van goudwaarde", weet Joos: "Maar Inter heeft ook een aantal andere goede spelers op de bank zitten die belangrijk kunnen zijn. Het lijkt me niet onmogelijk dat de ploeg van coach Simone Inzaghi de halve finale haalt."

Als Napoli van blessures gespaard blijft, kan het ploegen zoals Real Madrid en Bayern München aan. Filip Joos

Napoli staat voor het eerst in de kwartfinale van het kampioenenbal, toch ziet Joos in hen de grootste kanshebber op Europees succes uit Italië. De commentator gelooft dat de club uit Campanië het mooiste voetbal in Europa speelt en het niveau van de Italiaanse competitie overstijgt. "Napoli is een klasse apart", verzekert hij. "Zij kunnen met zekerheid een grote ploeg uitschakelen. Als ze van blessures gespaard blijven, kunnen ze teams zoals Real Madrid en Bayern München aan."

Pep Guardiola, coach van Manchester City, noemde Napoli de beste ploeg in Europa en bombardeerde hen zowaar tot topfavoriet om de Champions League te winnen. Daar twijfelt Joos nog aan: "Dat vind ik uit de lucht gegrepen, Guardiola zegt dat uiteraard om de druk te verleggen."

Lukaku scoorde tegen Porto het doelpunt van de kwalificatie.

Italiaanse pers toont weinig vertrouwen

Maar wat zou straks de ideale loting voor de Italiaanse ploegen zijn? In La Gazetta dello Sport dromen ze niet van Manchester City of Real Madrid als tegenstander, maar wel van een Italiaanse clash in de kwartfinale. "Dat zegt eigenlijk genoeg", aldus Joos. "Als je gelooft in de kwaliteiten van de ploegen en denkt dat ze sterk genoeg zijn om door te gaan, dan schrijf je zoiets niet." "Want je wilt uiteraard met drie doorstoten naar de volgende ronde. Nu heb ik eerder het gevoel dat ze hopen om op die manier toch 1 Italiaanse club in de halve finale aan het werk te zien."