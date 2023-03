Napoli zet de puntjes op de i tegen Frankfurt: Osimhen opnieuw van goudwaarde met dubbel doelpunt

Napoli - Eintracht Frankfurt in een notendop:

Napoli mept Eintracht Frankfurt knock-out

De kwalificatie van Napoli kwam vanavond op geen enkel moment nog in gevaar. Het was zelfs de thuisploeg dat het best uit de startblokken schoot met een eerste poging van Politano. Eintracht Frankfurt zette daar een kopbal van Borré tegenover.

Daarna was het toch Napoli dat de bovenhand nam met bij tijd en wijlen fraai eentijdsvoetbal. Kvaratschelia ging op zoek naar de openingstreffer, maar botste tot twee keer toe op doelman Trapp.



Dan had Victor Osimhen meer succes. Politano slingerde het leer eens voor doel en daar stond de gemaskerde spits klaar. Osimhen liet zijn geweldige sprongkracht bewonderen en kopte de 1-0 meesterlijk in doel. Air force Victor.



Het kalf was dan ook helemaal verdronken voor de bezoekers die maar weinig in elkaar wisten te knutselen. De 2-0 hing meer in de lucht dan de gelijkmaker en die viel dan ook. Politano legde het leer breed op Di Lorenzo die er Osimhen uitpikte. De voormalige spits van Charleroi moest er maar zijn voet tegen zetten.



En de avond werd nog mooier voor de talrijk aanwezige fans in het Stadio Diego Armando Maradona. Sow was te laat met zijn ingreep op Zielinski zodat Napoli nog een strafschop kreeg.

Diezelfde Zielinski trapte het leer door het midden: 3-0. De Napolitanen mogen vrijdag in hun zetel uitkijken naar een droomaffiche in de kwartfinales van de Champions League.