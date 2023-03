Milan hoeft niet meer te scoren bij Tottenham, al is Origi er wel erg dichtbij

Tottenham - Milan in een notendop

Slaapverwekkende pot voetbal voor de rust

Bij Tottenham was er in de "belangrijkste match van het seizoen" een gebrek aan drive, tempo en creativiteit om de secuur spelende verdediging van Milan te verontrusten. Na de pauze kwam er wat meer pit in het spel van de thuisploeg, maar uitgespeelde kansen leverde dat niet op.

De heenwedstrijd had al geen schoonheidsprijs gekregen en de terugmatch was misschien nog erger. Beide teams serveerden een slaapverwekkend vertoon, enkel Milan had het excuus dat het niet echt op zoek moest gaan naar een doelpunt.

Rode kaart nekt Tottenham, paal houdt Origi van heldenrol

De bal ging meteen naar de overkant waar invaller Divock Origi zich in de harten van de Milan-fans kon trappen, maar zijn schot belandde op de paal. Dat kon de vreugde om de kwalificatie niet temperen, want Milan staat voor het eerst in 11 jaar bij de laatste 8 in de Champions League.

Milan leek de match simpel uit te spelen, maar het was toch schrikken toen Kane in de extra tijd richting doel kon koppen op een vrije trap. Maar Maignan had een goeie reflex in huis om Milan te behoeden voor verlengingen.

Milan-coach Pioli: "We mogen altijd dromen"

"Op basis van beide wedstrijden is deze kwalificatie verdiend", vond Milan-coach Stefano Pioli. "Ik had gevraagd aan mijn spelers om hun ziel in hun spel te leggen en ze hebben karakter getoond. We hebben nooit opgegeven."

Pioli was in de wolken met de kwalificatie. "We moeten het stap per stap bekijken. De groepsfase overleven was al een verbetering tegenover vorig seizoen. Nu zullen we een klepper tegenkomen in de kwartfinales, maar we mogen altijd dromen."

Met 7 eindzeges in Europacup I en de Champions League is Milan een grote naam in Europa. "Erbij zijn in de Champions League is belangrijk voor Milan", beseft Pioli. "Nu blijven enkel de beste teams over in Europa, maar niets is onmogelijk in sport. We moeten de kwartfinales aanvatten met vertrouwen en geloof in onszelf."