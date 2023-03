Bart Verbruggen na wereldmatch: "Ik moet een berichtje sturen naar de doelman van Cercle"

Kort na de rust leek het eindelijk raak voor Villarreal. Verbruggen loste de bal op een verre knal van Cuenca en Spaans international Gerard Moreno kreeg een reuzenkans in de herneming, maar Verbruggen pakte nog uit met een wonderlijke reflex. "Ik moest die bal pakken, want ik gaf zelf die rebound weg. Ik zei net tegen mijn collega-keepers dat ik de doelman van Cercle een berichtje moet sturen voor de inspiratie. Hij maakte afgelopen weekend exact zo'n redding tegen ons. Ik ben blij dat ik die bal kon pakken." Anderlecht kwam vooral in de eerste helft niet onder de druk van Villarreal uit. "Het was niet echt een schiettent, maar het waren wel aanvalsgolven. We wisten dat dit een heel goede ploeg is, die heel sterk is aan de bal. Maar bij ons zette iedereen zijn lichaam ervoor om alles af te blokken. Het team heeft een heel goede verdedigende prestatie geleverd."

"In de tweede helft hadden we het iets beter voor elkaar en konden we de bal bij vlagen iets beter vasthouden. Toen konden we ook even zelf het tempo van de wedstrijd bepalen. Het was gewoon een goede prestatie."



In de extra tijd was Verbruggen nog eens de redder in nood toen hij op de valreep de gelijkmaker van Jackson kon vermijden. "Ik weet niet meer wat er daar gebeurde. Ik kon de bal nog met mijn voet wegdoen, ik reageerde gewoon op wat ik zag."



"Ook in die situatie zag je dat iedereen er alles aan deed om geen tegengoal te slikken. Het is fantastisch om daar als keeper deel van uit te maken."