Anderlecht naar kwartfinale na zinderende partij in Villarreal: Verbruggen onklopbaar, Slimani wéér beslissend

Het is nu knokken voor elke bal. Anderlecht staat op drie minuten van een plek in de kwartfinales van de Conference League.

Het wordt nog even nagelbijten voor de supporters van Anderlecht. Er komen maar liefst zes minuten bij.

Toch nog eens opletten bij hoekschop nummer elf voor Villarreal. Jackson kan koppen, maar Verbruggen duwt de bal nog net over zijn doel.

Verbruggen behoudt het overzicht in deze spannende slotminuten. Hij komt goed uit op een diepe bal en keilt het leer in één tijd weg.

clock 87'

tweede helft, minuut 87. De tijd begint stilaan te dringen voor Villarreal. De thuisploeg had vooral in de eerste helft kans op kans, maar vergat het overwicht om te zetten in een voorsprong. Bovendien botste het ook op een uitstekende Bart Verbruggen. .