Vrijdag eerste selectie Tedesco: "Zou Mignolet laatste Rode Duivel zijn die deze week nog stopt?"

Vrijdag maakt Domenico Tedesco zijn eerste selectie bekend voor de interlands tegen Zweden en Duitsland.

Na Eden Hazard en Toby Alderweireld weten we sinds vandaag officieel dat ook naar Simon Mignolet geen oproepingsbrief meer moet worden gestuurd.



De doelman, die altijd werd opgeroepen (als hij fit was), maar in de schaduw van Thibaut Courtois in verhouding niet veel speelde - 35 keer in totaal - , debuteerde tegen Oostenrijk in 2011 en maakte twee EK's en drie WK's mee.



"Ik begrijp de keuze van Mignolet wel", reageert Franky Van der Elst niet verrast op het net binnengelopen nieuws in De Tribune. "Mignolet is vorige week 35 jaar geworden en was reservedoelman. Nu kan hij zich concentreren op Club Brugge."