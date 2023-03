Toby Alderweireld (34) stopt verrassend als Rode Duivel: "Ontzettend moeilijke beslissing"

Fysiek en mentaal heb ik me volledig gegeven sinds mijn interlanddebuut in 2009.

Op Instagram kwam Alderweireld met een afscheidsfilmpje (zie boven).

"Als kleine jongen droom je ervan om bij de nationale ploeg te spelen", vertelt hij. "Ik ben dankbaar en trots dat die droom werkelijkheid geworden is."

"Met pijn in het hart kondig ik nu aan dat ik stop. Fysiek en mentaal heb ik me volledig gegeven sinds mijn interlanddebuut in 2009. Nu is het tijd om meer aandacht te besteden aan mijn gezin en rol bij Antwerp. Het was een bijzonder moeilijke beslissing, maar wel de juiste op dit moment."