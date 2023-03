Simon Mignolet (35) neemt afscheid als Rode Duivel: "Soms moet je moeilijke keuzes maken"

Na Eden Hazard en Toby Alderweireld trekt nu ook Simon Mignolet de deur bij de Rode Duivels achter zich dicht.



De doelman van Club Brugge kreeg op 25 maart 2011 voor het eerst zijn kans van toenmalig bondscoach Georges Leekens. In de EK-kwalificatiematch in Oostenrijk won België toen met 0-2.



Big Si vertegenwoordigde ons land in totaal op 3 WK's (2014, 2018 en 2022) en 2 EK's (2016 en 2020). Wel steeds als doublure van vaste nummer één Thibaut Courtois.



Het nieuws komt alvast niet als een complete verrassing. Tijdens de podcast ‘Eleven Insiders’ gaf Mignolet in februari al aan een afscheid te overwegen. De doelman vertelde toen zijn beslissing voor maart te zullen nemen.

"Soms moet je moeilijke knopen doorhakken", zegt de reservedoelman in zijn afscheidsvideo. "Vandaag doe ik dat."

"Ik neem na 13 jaar land afscheid van mijn land. Trots, vereerd en dankbaar: drie gevoelens beschrijven dit prachtige hoofdstuk in mijn carrière."

"Ploegmaats, staf en zeker de fans: bedankt, iedereen", sluit de Gouden Schoen af.