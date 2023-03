Julian Alaphilippe vond wat hij zocht in Tirreno: "De benen zijn in orde"

De beste Julian Alaphilippe hebben we dit seizoen nog niet gezien. De Fransman van Soudal-Quick Step won Milaan-Sanremo in 2019 en finishte ook nog eens 2 keer op het podium (2e in 2020, 3e in 2017). Vorig jaar miste hij de langste klassieker door ziekte, dit jaar hoopt hij opnieuw een glansrol te spelen. De Tirreno stelde hem gerust: "De hele week was bemoedigend."

Alaphilippe beleefde een 2022 met de vloek van de wereldkampioen vol pech, blessureleed en ziekte. "Ik was lang niet op mijn best in de zware koersen, ik bleef zoeken naar een goed gevoel", schetste hij.



In de Tirreno vond hij dat terug. Hij was 1 keer dicht bij de zege, toen hij tweede werd na dagwinnaar Primoz Roglic, maar een tweede seizoenszege na de Faun-Ardèche Classic bleef uit.



"Natuurlijk had ik graag eens gewonnen, maar dat is niet gelukt. Verder ben ik heel tevreden over deze Tirreno-Adriatico. Ik heb enkele goede inspanningen kunnen doen."



"Zaterdag was een heel zware rit en ook al was ik niet mee in de finale, toch houd ik er een goed gevoel aan over. Het was bemoedigend, de hele week. Ik heb opnieuw kunnen fietsen zoals ik dat graag doe, en vooral voelde ik dat de benen in orde zijn. Ik kon bepaalde inspanningen leveren en kreeg de bevestiging waar ik naar op zoek was."



"Ik voelde me voor het eerst in lange tijd in de buurt van mijn oude niveau. Er moet nog wat bij richting de belangrijke koersen, maar ik ben op de goede weg. Mentaal doet dat deugd."



Julian Alaphilippe na de Tirreno en zijn annus horribilis 2022

Het grote doel is de Ronde van Vlaanderen, normaal trekt de Fransman ook door tot en met Luik-Bastenaken-Luik. "De Ronde is een belangrijk doel voor mij en de ploeg, zeer zeker, maar ik wil ook in Milaan-Sanremo goed voor de dag komen. Het is een Monument en daar wil ik ook goed zijn."



De komende week staat in het teken van recuperatie. "Ik ga niet te veel doen. Rustig wat fietsen, vooral ook genieten van wat tijd met mijn zoontje. Natuurlijk train ik nog, maar het werk is vorige week gedaan en nu staat de recuperatie centraal."



"Ik voel me goed, mijn niveau ligt alleszins hoger dan vorig jaar en ik hoop nu verder progressie te maken, want ik kan zeker nog sterker worden de komende weken."

"Wout van Aert maakte het meeste indruk op mij"