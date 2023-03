José De Cauwer wikt favorieten voor Sanremo na Tirreno en Parijs-Nice: "Van Aert nam alle twijfels weg"

Tadej Pogacar

Tadej Pogacar won Parijs-Nice met overmacht en zit aan 9 zeges in 13 koersdagen. "Het was wel niet zo dat hij elke keer won met een marathonontsnapping. Hij won overtuigend, maar meestal ook zuinig."



"Als ik zijn ploeg was, zou ik in Milaan-Sanremo proberen de sprinters al op de Cipressa overboord te gooien. Maar het zal niet alleen Pogacar zijn die goed aan de start zal verschijnen."

Wout van Aert

"Voor mij heeft Wout van Aert in de Tirreno alle twijfels na zijn ziekte weggenomen. Hij was heel goed, zeker in die voorlaatste rit over "de muurtjes". Als je zag hoe lang hij daar nog bij de topklimmers kon blijven... Op het einde kwam hij zelfs nog dicht bij de kop."

Mathieu van der Poel

"Ik denk dat we nog niet alles gezien hebben van Mathieu van der Poel. Oké, op die ene rit die hij had aangestipt in Tirreno moest hij op het einde passen, maar een weekje erbij kan veel doen. Ik zou hem zeker bij de kandidaat-winnaars zetten."

Jasper Philipsen

Jasper Philipsen sloot Tirreno-Adriatico af met 2 zeges in de sprint. Kan hij straks ook sprinten om de zege op de Via Roma? "Als Pogacar echt alle trossen losgooit, dan wordt het moeilijk voor hem. Maar als een groepje nog kan terugkeren, dan kan Philipsen daar bij zijn. Hij staat scherper dan ooit en als hij goed is, kan hij bergop lang meegaan."

Julian Alaphilippe