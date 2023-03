Tadej Pogacar zet uitroepteken achter imposante Parijs-Nice met 3e ritzege

David Gaudu: "Het was de laatste etappe, dus ik moest proberen om het klassement te winnen. Jammer genoeg had ik niet de benen om aan te vallen."

"De balans na Parijs-Nice is meer dan positief. Ik ben een mijlpaal gepasseerd, ik ben er fysiek op vooruit gegaan en heb ook mijn mentale sterkte getoond. Als iemand me aan het begin van deze week had gezegd dat ik 2e zou worden, had ik daar zeker voor getekend."

"Ik heb opnieuw progressie geboekt. Elk jaar word ik beter en slaag ik er in om betere prestaties neer te zetten. Ook de ploeg was de hele week fantastisch. We hebben alles gedaan wat we moesten doen, ook in de ploegentijdrit, en we hebben een podium meegenomen uit Parijs-Nice. Dat zijn dingen die ons niet elk jaar lukken."